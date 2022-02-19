Путін і Лукашенко спостерігають за навчальними пусками ракет

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спостерігають за навчаннями у Росії за участю сил ядерної тріади.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі РИА Новости, Міноборони РФ

Деталі: За словами Пєскова, Путін дав старт навчанням за участю сил ядерної тріади.

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Разом із Лукашенком він спостерігає за пусками балістичних ракет із ситуаційного центру в Кремлі.

За даними Міноборони РФ, ці маневри мають плановий характер. У них беруть участь сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

У російському військовому відомстві наголосили, що навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.