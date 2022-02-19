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Путин и Лукашенко наблюдают за учебными пусками ракет

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 12:49
Лукашенко и Путин, иллюстративное фото, AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдают за учениями в России с участием сил ядерной триады.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости, Минобороны РФ

Детали: По словам Пескова, Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады.

Вместе с Лукашенко он наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра в Кремле.

По данным Минобороны РФ, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Темы: ПутинЛукашенкоРосcия


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