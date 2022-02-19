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Німецький канцлер розповів, як сперечався з Путіним про "геноцид на Донбасі"

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 12:03
Німецький канцлер розповів, як сперечався з Путіним про геноцид на Донбасі
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції з безпеки визнав, що Захід та особисто він змушені доводити Путіну, що події на Донбасі не є подібними до того, що відбувалося  на Балканах у 90-х.

Про це він заявив під час дискусії, відповідаючи на запитання колишнього американського сенатора Джо Лібермана, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Шольц заперечив думку, яку просуває Кремль, про те, що підтримка України з боку західних держав "запросила Путіна до нападу".

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Він також зауважив, що чув від президента РФ Владіміра Путіна також звинувачення на адресу Заходу про те, що у 90-х держави НАТО розпочали військову операцію в Сербії.

"Я відповідаю, що ми це робили, щоби запобігти геноциду", - пояснив він, додавши, що мешканці держав Балкан зараз прагнуть набути членство в ЄС.  

"І коли він (Путін) відповідає, що на Донбасі геноцид – це смішно, я це прямо кажу. Але це його історія", - переказав Шольц дискусії з російським лідером. Як відомо, цього тижня Олаф Шольц після поїздки до Києва відвідав Москву, де мав тривалу розмову з Путіним.

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Шольц також відреагував на запитання Лібермана про те, чи не варто пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС, заперечивши, що це розглядається.

"Питання не в членстві України в НАТО. Цього не станеться в ближчому часі, і Путін це знає... Виходить, що ми бачимо конфлікт у Європі через питання, яке не на порядку денному", - заявив він. Водночас Олаф Шольц наголосив, що Захід, попри цей конфлікт, не розглядає можливість поставити під сумнів політику відкритих дверей ЄС та НАТО.

Раніше у Мюнхені генсек НАТО заявив, що ризик війни в Україні реальний, оскільки Росія не відводить війська.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

Теми: НімеччинаПутін
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