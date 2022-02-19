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Немецкий канцлер рассказал, как поспорил с Путиным о "геноциде на Донбассе"

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 12:03
Немецкий канцлер рассказал, как поспорил с Путиным о геноциде на Донбассе
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что Запад и лично он вынужден доказывать Путину, что события на Донбассе не похожи на то, что происходило на Балканах в 90-х.

Об этом он заявил во время дискуссии, отвечая на вопросы бывшего американского сенатора Джо Либермана, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Шольц опроверг мнение, которое продвигает Кремль, о том, что поддержка Украины со cтороны западных государств "пригласили Путина к нападению".

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Он также отметил, что слышал от президента РФ Владимира Путина также обвинения в адрес Запада о том, что в 90-х государства НАТО начали военную операцию в Сербии.

"Я отвечаю, что мы это делали, чтобы предотвратить геноцид", - пояснил он, напомнив, что жители государств Балкан, в том числе Сербии, сейчас стремятся обрести членство в ЕС и объединиться с государствами, которые тогда проводили военную операцию.

"И когда он (Путин) отвечает, что на Донбассе геноцид – это смешно, я это прямо говорю. Но это его история", - рассказал Шольц о своей дискуссии с российским лидером. Как известно, на текущей неделе Олаф Шольц после поездки в Киев посетил Москву, где провел переговоры с Путиным.

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Шольц также отреагировал на вопрос Либермана о том, не следует ли ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС, отрицая, что эта возможность рассматривается.

"Вопрос не в членстве Украины в НАТО. Этого не произойдет в ближайшее время, и Путин это знает... Выходит, что мы видим конфликт в Европе из-за вопроса, который не на повестке дня", - заявил он. В то же время, Олаф Шольц подчеркнул, что Запад, несмотря на этот конфликт, не рассматривает возможность поставить под сомнение политику открытых дверей ЕС и НАТО.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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Темы: ГерманияПутин
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