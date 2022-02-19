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У теробороні обіцяють влаштувати засідки для РФ у кожному місті

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 13:08
Сергій Собко, фото Радіо Свобода

Підрозділи територіальної оборони у разі ворожого вторгнення використовуватимуть свої переваги, які дозволять успішно протидіяти противнику, зокрема, будуть влаштовувати засідки.

Джерело: заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми будемо використовувати наше знання місцевості, яке в наших людей, які живуть в тій чи в іншій громаді, в тому чи іншому селі чи в місті, краще, ніж в противника. Ми будемо рухатися швидше за них. Ми будемо знати про них все, тому що кожен буде спостерігати і бачити, що робить противник, і ця інформація буде надходити до нас. Ми будемо використовувати те озброєння і будемо давати відповідно те озброєння, яке буде ефективним в тій чи в іншій місцині".

Деталі: За його словами, Сили тероборони у разі вторгнення влаштовуватимуть засідки у кожному місті.

"Якщо мова йде про Волинську область і там дороги, які йдуть через ліси, а противник ймовірніше за все буде рухатися по цих дорогах, то наші підрозділи будуть влаштовувати засідки у кожному місті, де це можливо, і будуть вражати і техніку, і особовий склад противника", – додав заступник командувача.

Теми: війна
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