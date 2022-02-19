В терробороне обещают устраивать для РФ засады в каждом городе

Подразделения территориальной обороны при вражеском вторжении будут использовать свои преимущества, которые позволят успешно противодействовать противнику, в частности, будут устраивать засады.

Источник: замкомандующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы будем использовать наше знание местности, которое у наших людей, живущих в той или иной общине, в той или иной деревне или в городе, лучше, чем у противника. Мы будем двигаться быстрее их. Мы будем знать о них все потому, что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать соответственно то вооружение, которое будет эффективным в том или ином месте".

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Детали: По его словам, Силы терробороны в случае вторжения будут устраивать засады в каждом городе.

"Если речь идет о Волынской области и там дороги, которые идут через леса, а противник вероятнее всего будет двигаться по этим дорогам, то наши подразделения будут устраивать засады в каждом городе, где это возможно, и будут поражать и технику, и личный состав противника", – добавил заместитель командующего.