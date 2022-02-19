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Зеленський у Мюнхені обговорив із Джонсоном безпеку України

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 14:19
зустріч Зеленського і Джонсона 19 лютого, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені обговорив із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном безпеку України на тлі агресивних дій РФ.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки.

Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру".

Теми: ЗеленськийВелика Британія
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