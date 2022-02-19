Зеленский в Мюнхене обсудил с Джонсоном безопасность Украины
Суббота, 19 февраля 2022, 13:19
Президент Владимир Зеленский в Мюнхене обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном безопасность Украины на фоне агрессивных действий РФ.
Источник: Зеленский в Twitter
Дословно: "Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги.
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Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира".