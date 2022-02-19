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Зеленский в Мюнхене обсудил с Джонсоном безопасность Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 14:19
встреча Зеленского и Джонсона 19 февраля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в Мюнхене обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном безопасность Украины на фоне агрессивных действий РФ.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги.

Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира".

Темы: ЗеленскийВеликобритания


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