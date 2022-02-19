Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем'єр Британії: у разі вторгнення Росії в Україну шок прокотиться по всьому світу

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 15:04
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Ми не знаємо до кінця, що маємо намір зробити президент Путін, але ознаки похмурі", - сказав Джонсон.

Він попередив, що у разі російського вторгнення в Україну "шок прокотиться по всьому світу".

"Ми не маємо недооцінювати серйозність цього моменту. Ми в дуже небезпечному моменті в історії, оскільки ми стоїмо на межі того, що може стати війною в Європі. Усі на цій конференції хочуть бути єдиними у підтримці та солідарності з Україною", — сказав він.

Він закликав західних союзників триматися разом і сказав, що вони разом розробили найжорсткіший і найсильніший пакет санкцій.

Тим не менш, він визнав, що санкцій може бути недостатньо для стримування російської агресії. Він закликав Захід бути непохитно чесним щодо ситуації.

"Дипломатія все ще може мати успіх, але ми не повинні сумніватися, що тут поставлено на карту. Якщо Україна зазнає вторгнення і якщо Україна буде захоплена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави", — каже Джонсон.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

Теми: Велика Британія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан

Новини 23 лютого: надзвичайний стан в Україні, допомога українській армії

оновленоВ ОП завершилася зустріч з бізнесменами

Без тесту і самоізоляції: уряд спростив в'їзд для українців, які повертаються додому

Кулеба розповів у ООН, що станеться у разі нового нападу Росії

фото, відео Ахметов і Пінчук повернулися в Україну

Усі новини...
Велика Британія
Зеленський у Мюнхені обговорив із Джонсоном безпеку України
США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
Останні новини
00:59
Зеленський звернувся до росіян: Народ України хоче миру
00:25
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через заклик ОРДЛО до Путіна
23:56
Ліга Чемпіонів: "МЮ" врятувався від поразки у грі з "Атлетиком", українець Яремчук рятує "Аякс"
23:53
Чехія запропонує ЄС посилити паспортні правила для росіян
23:51
Twitter помилково заблокував сторінки, які поширювали пересування військ РФ
23:44
фотоУкраїна отримала від Латвії ракетні комплекси Stinger
23:37
Доповнено від 22:27Росіяни почали евакуацію на адмінмежі в Криму
23:09
Швейцарія не дозволить обходити санкції, але сама обмеження поки не вводить
23:00
фотоВатажки ОРДЛО попросили Путіна допомогти боротися з Києвом
22:57
ФОТОМер Будапешта та противник Орбана підняв прапор України на мерії міста
Усі новини...