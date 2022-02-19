Прем'єр Британії: у разі вторгнення Росії в Україну шок прокотиться по всьому світу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Ми не знаємо до кінця, що маємо намір зробити президент Путін, але ознаки похмурі", - сказав Джонсон.

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Він попередив, що у разі російського вторгнення в Україну "шок прокотиться по всьому світу".

"Ми не маємо недооцінювати серйозність цього моменту. Ми в дуже небезпечному моменті в історії, оскільки ми стоїмо на межі того, що може стати війною в Європі. Усі на цій конференції хочуть бути єдиними у підтримці та солідарності з Україною", — сказав він.

Він закликав західних союзників триматися разом і сказав, що вони разом розробили найжорсткіший і найсильніший пакет санкцій.

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Тим не менш, він визнав, що санкцій може бути недостатньо для стримування російської агресії. Він закликав Захід бути непохитно чесним щодо ситуації.

"Дипломатія все ще може мати успіх, але ми не повинні сумніватися, що тут поставлено на карту. Якщо Україна зазнає вторгнення і якщо Україна буде захоплена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави", — каже Джонсон.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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