Премьер Британии: в случае вторжения России в Украину шок прокатится по всему миру

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последствия нового российского вторжения в Украину будут чувствоваться по всему миру.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

"Мы не знаем до конца, что намерен сделать президент Путин, но признаки мрачны", - сказал Джонсон.

Реклама:

Он предупредил, что в случае российского вторжения в Украину "шок прокатится по всему миру".

"Мы не должны недооценивать серьезность этого момента. Мы находимся в очень опасном моменте в истории, поскольку мы стоим на грани того, что может стать войной в Европе. Все на этой конференции хотят быть едиными в поддержке и солидарности с Украиной", — сказал он.

Он призывает западных союзников "держаться вместе" и сказал, что они вместе разработали самый жесткий и сильный пакет санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее он признал, что санкций может быть недостаточно для сдерживания российской агрессии. Он призвал Запад быть "непоколебимо честным" в отношении ситуации.

"Дипломатия все еще может иметь успех, но мы не должны сомневаться в том, что здесь поставлено на карту. Если Украина подвергнется вторжению и если Украина будет захвачена, мы станем свидетелями разрушения демократического государства", — говорит Джонсон.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину.