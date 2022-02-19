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НАТО переводить персонал українського представництво до Львова та Брюсселя

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 16:01
ФОТО: GETTY IMAGES

Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: пресслужба НАТО у коментарі Суспільному

Пряма мова: "НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів.

Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя".

Деталі: Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

Теми: НАТОЛьвів
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