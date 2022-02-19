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НАТО переводит персонал украинского представительства во Львов и Брюссель

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 15:01
НАТО переводит персонал украинского представительства во Львов и Брюссель
ФОТО: GETTY IMAGES

Руководство НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель на фоне угрозы возможного вторжения России в Украину.

Источник: пресс-служба НАТО в комментарии Суспільному

Прямая речь: "НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры.

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Безопасность нашего персонала имеет первоочередное значение, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель".

Детали: В то же время, она отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работать. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.

Темы: НАТОЛьвов
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