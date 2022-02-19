НАТО переводит персонал украинского представительства во Львов и Брюссель
Суббота, 19 февраля 2022, 16:01
Руководство НАТО решило перевести персонал своего украинского представительства во Львов и Брюссель на фоне угрозы возможного вторжения России в Украину.
Источник: пресс-служба НАТО в комментарии Суспільному
Прямая речь: "НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры.
Безопасность нашего персонала имеет первоочередное значение, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель".
Детали: В то же время, она отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работать. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.