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Танки, вертольоти та бойові групи: РФ стягує додаткові війська до кордону з Україною

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 16:09
Військовий гелікоптер російських ВПС, фото AFP/Getty Images

Нові супутникові знімки свідчать про скупчення російської військової техніки у безпосередній близькості до кордону з Україною.

Джерело: CNN з посиланням на свіжі дані приватної американської компанії Maxar Technologies

Деталі: На супутникових знімках видно, що на аеродромі Міллерово в Росії, що у 16 км від українського кордону, було розгорнуто новий вертолітний підрозділ і бойову групу, що складається з танків, БТР та допоміжної техніки. Міллерово знаходиться неподалік окупованої Луганщини.

Аеродром Міллерово в Росії. Новий вертолітний підрозділ і бойова група
Аеродром Міллерово в Росії. Новий вертолітний підрозділ і бойова група
Maxar Technologies

Трохи північніше РФ розгорнула новий вертолітний підрозділ, йдеться про понад 20 вертольотів поблизу Валуйків (близько 27 кілометрів на схід від кордону з Україною).

Ткож біля Бєлгорода, приблизно у 35 км від кордону з Харківською областю України, залишаються розгорнутими близько 20 вертольотів.

Відео, завантажене в соціальні мережі та перевірене CNN, показує, що ударні гелікоптери наразі присутні на обох аеродромах – і поблизу Валуйків і поблизу Бєлгорода.

Крім того, Росія продовжує стягувати військову техніку в окупований Крим, там вже налічується 70 вертольотів, понад 60 з них вперше були помічені на початку цього тижня, на авіабазі поблизу озера Донузлав на узбережжі Чорного моря.

Загалом супутникові знімки останніх тижнів, на яких зафіксовано переміщення російської військової техніки, вказують на те, що російські танки, гаубиці та балістичні ракети рухаються до українського кордону, особливо до північних та північно-східних рубежів України.

Теми: кордонРосіязброяКрим
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