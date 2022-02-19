Танки, вертолеты и боевые группы: РФ стягивает дополнительные войска к границе с Украиной

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о скоплении российской военной техники в непосредственной близости от границы с Украиной.

Источник: CNN со ссылкой на свежие данные частной американской компании Maxar Technologies

Детали: На спутниковых снимках видно, что на аэродроме Миллерово в России, расположенном в 16 км от украинской границы, были развернуты новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, БТР и вспомогательной техники. Миллерово находится недалеко от оккупированной Луганщины.

Аэродром Миллерово в России. Новое вертолетное подразделение и боевая группа Maxar Technologies

Чуть севернее РФ развернула новое вертолетное подразделение, речь идет о более чем 20 вертолетах вблизи Валуйков (около 27 километров восточнее украинской границы).

Также около Белгорода, примерно в 35 км от границы с Харьковской областью Украины, остаются развернутыми около 20 вертолетов.

Видео, загруженное в социальные сети и проверенное CNN, показывает, что ударные вертолеты присутствуют на обоих аэродромах – и вблизи Валуйков, и вблизи Белгорода.

Кроме того, Россия продолжает стягивать военную технику в оккупированный Крым, там уже насчитывается 70 вертолетов, более 60 из них впервые были замечены в начале этой недели, на авиабазе у озера Донузлав на побережье Черного моря.

В целом, спутниковые снимки последних недель, на которых зафиксировано перемещение российской военной техники, указывают на то, что российские танки, гаубицы и баллистические ракеты движутся к украинской границе, особенно к северным и северо-восточным рубежам Украины.