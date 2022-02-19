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Зеленський: Санкції можуть дати мирне рішення

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 16:16

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Перед агресією (Росії – ІФ) ми розуміємо, що санкції можуть принести мирне рішення (у деескалації – ІФ). Тому я хотів би поділитися з вами, як ми бачимо цю ситуацію і що може спрацювати: ми віримо в наші сили та на підтримку наших партнерів".

Деталі: Зеленський також заявив про відданість мирному та дипломатичному шляху України у вирішенні ситуації на сході країни та протидії російській агресії.

"Мирний та дипломатичний шлях – це той шлях, який нам потрібен. Ми робили це останні 8 років. Це наша земля, ми розуміємо, що відбувається. Єдине, чого ми хочемо – це повернути мир до нашої країни, і в цій ситуації ми дуже вдячні вам, США, як нашому союзнику та партнеру, вдячні президенту Байдену", - сказав він.

Зеленський також заявив, що сподівається на подальшу підтримку США Україні.

"Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми (вже – ІФ) отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати та продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені у цьому (у підтримці – ІФ). Коли я говорю "ми", я маю на увазі не тільки Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути єдиними, хочемо дивитися в мирне майбутнє разом", - сказав Зеленський.

У свою чергу Харріс підтвердила прихильність дипломатичного врегулювання ситуації навколо України, знову заявивши, що санкції у разі агресії РФ будуть швидкими та жорсткими.

"Ми чітко заявили, що ми хотіли б, щоб питання (щодо врегулювання ситуації – ІФ) вирішувалося дипломатичним шляхом. І ми залишаємося відкритими для дипломатичного шляху. Але якщо Росія здійснюватиме агресивні кроки, ми застосуємо санкції і зробимо це спільно з союзниками у світі", - сказала Харріс Зеленському.

Теми: ЗеленськийСШАсанкції
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