Зеленский: санкции могут принести мирное решение

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против РФ могут помочь мирному урегулированию в вопросе деэскалации.

Источник: Зеленский во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Перед агрессией (России – ИФ) мы понимаем, что санкции могут принести мирное решение (в деэскалации – ИФ). Потому я бы хотел бы поделиться с вами, как мы видим эту ситуацию и что может сработать: мы верим в наши силы и в поддержку наших партнеров".

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Детали: Зеленский также заявил о приверженности мирному и дипломатическому пути Украины в разрешении ситуации на востоке страны и противодействии российской агрессии.

"Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние 8 лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим – это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал он.

Зеленский также заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украине.

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"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка. Мы (уже – ИФ) получаем поддержку от вас в вопросах обороны для Вооруженных сил. И мы готовы это обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом (в поддержке – ИФ). Когда я говорю "мы", я имею ввиду не только Украину, потому что наша сильная армия защищает Европу, и мы все хотим быть едины, хотим смотреть в мирное будущее вместе", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Харрис подтвердила приверженность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, вновь заявив, что санкции в случае агрессии РФ будут быстрыми и жесткими.

"Мы четко заявили, что мы хотели бы, чтобы вопрос (по урегулированию ситуации – ИФ) решался дипломатическим путем. И мы остаемся открытыми для дипломатического пути. Но если Россия будет осуществлять агрессивные шаги, мы применим санкции и сделаем это совместно с союзниками в мире", - сказала Харрис Зеленскому.