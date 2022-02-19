Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна домагається превентивних санкцій проти РФ - Кулеба

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 16:31

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна веде переговори про запровадження превентивних санкцій проти Росії.

Про це він заявив у виступі на "українському ланчі", організованому Yalta European Strategy та Фондом Пінчука на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Європейська правда.

Дмитро Кулеба пояснив, що частина системних дій Росії, спрямованих на її агресію проти України, які вже відбулися – лишаються непокараними.  "Ми вважаємо, що є підстави запровадити санкції вже зараз", - наголосив він.

"Зокрема, ми всі бачили роздачу паспортів (на окупованих територіях Сходу України - ЄП).

Зараз саме це використовується як претекст для "захисту своїх громадян" російською армією. А Росія так і не була серйозно покарана за цю політику паспортизації", - пояснив Кулеба.

Також очільник МЗС України розповів, що зараз вже тривають переговори з обговорення санкційних пакетів, і переговори про це мали місце у Мюнхені, але він неразі не може розкривати деталі.

Як повідомлялося, Росія отримає безпрецедентні економічні санкції у випадку вторгнення – про це розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс. В ЄС також пояснили, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у разі нового вторгнення.

Теми: санкціїРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан

Новини 23 лютого: надзвичайний стан в Україні, допомога українській армії

оновленоВ ОП завершилася зустріч з бізнесменами

Без тесту і самоізоляції: уряд спростив в'їзд для українців, які повертаються додому

Кулеба розповів у ООН, що станеться у разі нового нападу Росії

фото, відео Ахметов і Пінчук повернулися в Україну

Усі новини...
санкції
Зеленський: Санкції можуть дати мирне рішення
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Бербок: У разі нападу РФ на Україну всі варіанти санкцій на столі, включно з "Північним потоком-2"
Останні новини
23:37
Доповнено від 22:27Росіяни почали евакуацію на адмінмежі в Криму
23:09
Швейцарія не дозволить обходити санкції, але сама обмеження поки не вводить
23:00
фотоВатажки ОРДЛО попросили Путіна допомогти боротися з Києвом
22:57
ФОТОМер Будапешта та противник Орбана підняв прапор України на мерії міста
22:52
Надзвичайний стан у Києві: без комендантської години, але треба носити паспорт
22:42
ФОТОБранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили кольорами прапора України
21:59
Новини 23 лютого: місія МВФ, рекордний обвал українських активів та санкції на ПП2
21:51
Кабмін схвалив Річну національну програму Україна-НАТО на 2022 рік
21:49
Верховна Рада ввела в Україні надзвичайний стан
21:48
Настав час для наступної хвилі санкцій проти Росії – Кулеба
Усі новини...