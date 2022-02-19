Україна домагається превентивних санкцій проти РФ - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна веде переговори про запровадження превентивних санкцій проти Росії.

Про це він заявив у виступі на "українському ланчі", організованому Yalta European Strategy та Фондом Пінчука на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Європейська правда.

Дмитро Кулеба пояснив, що частина системних дій Росії, спрямованих на її агресію проти України, які вже відбулися – лишаються непокараними. "Ми вважаємо, що є підстави запровадити санкції вже зараз", - наголосив він.

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"Зокрема, ми всі бачили роздачу паспортів (на окупованих територіях Сходу України - ЄП).

Зараз саме це використовується як претекст для "захисту своїх громадян" російською армією. А Росія так і не була серйозно покарана за цю політику паспортизації", - пояснив Кулеба.

Також очільник МЗС України розповів, що зараз вже тривають переговори з обговорення санкційних пакетів, і переговори про це мали місце у Мюнхені, але він неразі не може розкривати деталі.

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Як повідомлялося, Росія отримає безпрецедентні економічні санкції у випадку вторгнення – про це розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс. В ЄС також пояснили, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у разі нового вторгнення.