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Украина добивается превентивных санкций против РФ - Кулеба

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 16:31

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ведет переговоры о введении превентивных санкций против Украины.

Об этом он заявил в выступлении на "украинском ланче", организованном Yalta European Strategy и Фондом Пинчука на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Европейская правда.

Дмитрий Кулеба пояснил, что часть системных действий России, направленных на ее агрессию против уже состоявшихся Украины, остаются безнаказанными. "Мы считаем, что есть основания ввести санкции уже сейчас", – подчеркнул он.

"В частности, мы все видели раздачу паспортов (на оккупированных территориях Востока Украины – ЕП).

Сейчас именно это используется как повод для "защиты" своих граждан российской армией. А Россия так и не была серьезно наказана за эту политику паспортизации", – пояснил Кулеба.

Также глава МИД Украины рассказал, что сейчас уже продолжаются переговоры по обсуждению санкционных пакетов, и переговоры об этом имели место в Мюнхене, но он не может раскрывать детали.

Как сообщалось, Россия получит беспрецедентные экономические санкции в случае вторжения – об этом рассказала вице-президент США Камала Гаррис. В ЕС также объяснили, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае нового вторжения.

Темы: санкцииРосcияУкраина


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