Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україні необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь Росії - Зеленський

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 15:54

Президент Володимир Зеленський вважає, що називання Заходом можливих дат нападу РФ не є реальною допомогою Україні.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

"Щоб дійсно допомогти Україні не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го березня, і 31-го грудня. Нам на багато більше потрібні інші дати", - заявив він, зазначивши, що чекає від Заходу рішень, які дозволять наблизити дати вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Реклама:

У тому числі, на думку президента, ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

"8 років тому (під час Революції гідності - ЄП) українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання Європейської перспективи?", - поставив він риторичне запитання.

Зеленський нагадав, що РФ своєю агресією намагається зупинити рух України до ЄС, і поступки Росії тут неприпустимі.

ВІДЕО ДНЯ

"З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда… Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?"

Також Він закликав НАТО позначити можливі дати вступу до  Альянсу.

"Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що: стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання", - заявив президент

"Найкращий час (дати відповідь Україні -ЄП) найближчий саміт у Мадриді", - додав Зеленський.

Теми: ЗеленськийЄСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Освітня "Мрія" – Зеленський презентував застосунок для школярів
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: