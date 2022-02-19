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Україні необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь Росії - Зеленський

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 16:54

Президент Володимир Зеленський вважає, що називання Заходом можливих дат нападу РФ не є реальною допомогою Україні.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

"Щоб дійсно допомогти Україні не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го березня, і 31-го грудня. Нам на багато більше потрібні інші дати", - заявив він, зазначивши, що чекає від Заходу рішень, які дозволять наблизити дати вступу України до Євросоюзу та НАТО.

У тому числі, на думку президента, ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

"8 років тому (під час Революції гідності - ЄП) українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання Європейської перспективи?", - поставив він риторичне запитання.

Зеленський нагадав, що РФ своєю агресією намагається зупинити рух України до ЄС, і поступки Росії тут неприпустимі.

"З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда… Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?"

Також Він закликав НАТО позначити можливі дати вступу до  Альянсу.

"Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що: стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання", - заявив президент

"Найкращий час (дати відповідь Україні -ЄП) найближчий саміт у Мадриді", - додав Зеленський.

Теми: ЗеленськийЄСНАТО
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