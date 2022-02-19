Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украине необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ России - Зеленский

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 15:54

Президент Владимир Зеленский считает, что называние Западом возможных дат нападения РФ не является реальной помощью Украине.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16-го февраля, и 1-го марта, и 31-го декабря. Нам намного важнее другие даты", - заявил он, отметив, что ждет от Запада решений, позволяющих приблизить даты вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Реклама:

В том числе, по мнению президента, ЕС должен предоставить Украине официальную перспективу членства.

"8 лет назад (во время Революции достоинства – ЕП) украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?", – задал он риторический вопрос.

Зеленский напомнил, что РФ своей агрессией пытается остановить движение Украины в ЕС и уступки России здесь недопустимы.

ВИДЕО ДНЯ

"С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых, честных ответов?" "

Он также призвал НАТО обозначить возможные даты вступления в Альянс.

"Нам говорят - "дверь открыта". Но пока "посторонним вход запрещен". Если не все члены Альянса хотят нас видеть, или все члены Альянса не хотят нас видеть - скажите честно. Открытая дверь - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы", - заявил президент

"Лучшее время (дать ответ Украине - ЕП) ближайший саммит в Мадриде", - добавил Зеленский.

Темы: ЗеленскийЕСНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: