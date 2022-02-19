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Російський народ не піде війною проти українського – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 17:12
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський народ не зможе піти війною проти українського народу.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Коли ми говоримо про Російську Федерацію – це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу".

Деталі: Президент зазначив, хоча зараз багато провокацій розповсюджуються через російські ЗМІ, українці повинні зберігати спокій.

"Всі розуміють, що може початися завтра. Але, вибачте, лягати в гроби і чекати військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними. Ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо? Про яку економіку ми говоримо? Як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ?", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що мав суперечку з "одним із лідерів провідних країн про санкційну політику".

"Нам кажуть, що у вас є декілька днів, і почнеться війна. Я кажу: ок, застосуйте сьогодні санкції. Мені кажуть: ми застосуємо санкції, якщо буде війна. Я кажу: ок, але ви мені кажете, що 100% війна буде за декілька днів, то чого ви чекаєте? Нам не потрібні санкції після того, як буде бомбардування, як будуть стріляти по нашій державі, як у нас не буде кордоні, не буде економіки, як будуть окуповані частини нашої держави", - зазначив він.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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