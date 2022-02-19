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Российский народ не пойдет войной против украинского – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 16:12
Российский народ не пойдет войной против украинского – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что российский народ не сможет пойти войной против украинского народа.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Когда мы говорим о Российской Федерации – это целый народ. Поэтому я считаю, что они не могут пойти войной против украинского народа".

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Детали: Президент отметил, хотя сейчас многие провокации распространяются через российские СМИ, украинцы должны сохранять спокойствие.

"Все понимают, что может начаться завтра война. Но, простите, ложиться в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными. Мы не можем говорить каждый день, что завтра война. О каком государстве мы говорим? О какой экономике мы говорим? Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление?", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что у него был спор с "одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике".

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"Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю: ок, примените сегодня санкции. Мне говорят: мы применим санкции, если будет война. Я говорю: ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней, так чего вы ждете? Нам не нужны санкции после того, как будут бомбардировки, как будут стрелять по нашему государству, как у нас не будет границы, не будет экономики, как будут оккупированы части нашего государства", - отметил он.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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