Німеччина і Австрія закликали своїх громадян терміново покинути Україну

Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії опублікували рекомендації своїм громадянам невідкладно залишити територію України.

Джерело: сайт МЗС Німеччини і Twitter МЗС Австрії

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Деталі: Німцям радять виїхати з будь-якого регіону України, австрійцям – з усіх регіонів, крім західних.

Зі схожим попередженням до своїх громадян звернулося МЗС Франції. Але французам рекомендують тікати тільки з прифронтових територій сходу України.

Дослівно МЗС Німеччини: "Напруга між Росією та Україною продовжує загострюватися на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий у будь-який момент…

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