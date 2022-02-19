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Германия и Австрия просят своих граждан срочно покинуть Украину

Евгений КизиловСуббота, 19 февраля 2022, 18:48
Фото pixabay

Министерства иностранных дел Германии и Австрии опубликовали рекомендации своим гражданам безотлагательно покинуть территорию Украины.

Источник: сайт МИД Германии и Twitter МИД Австрии

Детали: Немцам советуют уехать из любого региона Украины, австрийцам – из всех регионов, кроме западных.

С подобным предупреждением к своим гражданам обратился и МИД Франции. Но французам рекомендуют бежать только с прифронтовых территорий востока Украины.

Дословно МИД Германии: "Напряжение между Россией и Украиной продолжает обостряться на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент…

В случае нападения России на Украину возможности для поддержки граждан Германии очень ограничены".

Темы: АвстрияГерманияУкраинаФранция


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