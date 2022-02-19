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Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 18:39
Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні
фото AFP/Getty Images

Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіаперевізниками про запуск додаткових рейсів за маршрутами, на які група авіакомпаній Lufthansa запровадила обмеження.

Джерело: Мінінфраструктури у Facebook

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Деталі: Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще 19 та 20 лютого.

Дослівно Мінінфраструктури: "Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі".

Деталі:  Для забезпечення безперебійного авіасполучення опрацьовуються наступні рішення:

ВІДЕО ДНЯ

▪️ Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

▪️ Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати.

Пряма мова міністра інфраструктури Олександра Кубракова: "Нагадаю, небо України залишається відкритим".

Оновлено: Міністерство інфраструктури за результатами переговорів з українськими авіаперевізниками оголосило, що рейси Lufthansa, які були скасовані, виконуватиме МАУ.

Теми: авіа
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