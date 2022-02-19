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Кабмин пытается решить проблему остановки полетов Lufthansa в Украине

Светлана КизиловаСуббота, 19 февраля 2022, 19:39
фото AFP/Getty Images

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о запуске дополнительных рейсов по маршрутам, на которые группа авиакомпаний Lufthansa ввела ограничения.

Источник: Мининфраструктуры в Facebook

Детали: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и Киев с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще 19 и 20 февраля.

Дословно Мининфраструктуры: "Просьба к пассажирам отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa. Рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме".

Детали: Для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

▪️ Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

▪️ Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

Прямая речь министра инфраструктуры Александра Кубракова: "Напомню, небо Украины остается открытым".

Обновлено: Министерство инфраструктуры по результатам переговоров с украинскими авиаперевозчиками объявило, что рейсы Lufthansa, которые были отменены, взялась выполнять МАУ.

Темы: авиа


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