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Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну

Євген КізіловСубота, 19 лютого 2022, 19:06
Британія анонсувала найгірший сценарій вторгнення Росії в Україну
Ліз Трасс, фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися "найгірший сценарій" російського вторгнення.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Трасс, зроблену в суботу на конференції з безпеки в Мюнхені

Пряма мова: "Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія дійсно хоче повернути час у зворотньому напрямку".

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Деталі: Вона наголосила також, що Європа зіткнулася з однією з найбільш небезпечних ситуацій з початку 20 століття.

"Тільки за останній тиждень ми спостерігали подвоєння дезінформації, а також операції під фальшивим прапором на Донбасі. Боюся, Росія продемонструвала несерйозно ставлення до дипломатії", - додала вона.

Теми: війнаРосіяУкраїнаВелика Британія
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