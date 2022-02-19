Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну

Євген КізіловСубота, 19 лютого 2022, 20:06
Ліз Трасс, фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися "найгірший сценарій" російського вторгнення.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Трасс, зроблену в суботу на конференції з безпеки в Мюнхені

Пряма мова: "Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія дійсно хоче повернути час у зворотньому напрямку".

Деталі: Вона наголосила також, що Європа зіткнулася з однією з найбільш небезпечних ситуацій з початку 20 століття.

"Тільки за останній тиждень ми спостерігали подвоєння дезінформації, а також операції під фальшивим прапором на Донбасі. Боюся, Росія продемонструвала несерйозно ставлення до дипломатії", - додала вона.

Теми: війнаРосіяУкраїнаВелика Британія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA

Спецрежим поліції продовжили

ЄС остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні

фотоПід посольством Росії у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів

РосЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі людей із ОРДЛО, вже 6 регіонів запровадили НС

фотоНові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN

Усі новини...
війна
За минулу добу окупанти 136 разів гатили по позиціях ЗСУ
ЄС засуджує обстріли на Донбасі і не вірить у заяви "ЛДНР" "про наступ України"
Макрон і Зеленський провели термінову розмову "про загострення на фронті"
Останні новини
15:15
Найбільша криптобіржа світу Binance призупиняє роботу в Ізраїлі: причини
15:04
Роспропаганда вже заявила про нібито вторгнення українських військ до Росії
15:01
Укрпошта запустила перекази за номером телефону
14:59
карта В Україні місцями дощитиме, але буде тепло
14:54
Російське консульство в Одесі припиняє прийом громадян
14:52
У МОЗ пояснили, що робити при симптомах COVID-19, якщо немає сімейного лікаря
14:46
відеоООС: кількість поранених на вихідних військових зросла
14:37
Байден попросив Макрона організувати саміт з Путіним – ЗМІ
14:34
Місто Щастя залишилося без електрики через обстріли, Луганську ТЕС відключено
14:21
Окупанти ОРДО заявили, що їм потрібна військова допомога Росії
Усі новини...