Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну
Субота, 19 лютого 2022, 19:06
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися "найгірший сценарій" російського вторгнення.
Джерело: Reuters із посиланням на заяву Трасс, зроблену в суботу на конференції з безпеки в Мюнхені
Пряма мова: "Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія дійсно хоче повернути час у зворотньому напрямку".
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Деталі: Вона наголосила також, що Європа зіткнулася з однією з найбільш небезпечних ситуацій з початку 20 століття.
"Тільки за останній тиждень ми спостерігали подвоєння дезінформації, а також операції під фальшивим прапором на Донбасі. Боюся, Росія продемонструвала несерйозно ставлення до дипломатії", - додала вона.