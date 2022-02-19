Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися "найгірший сценарій" російського вторгнення.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Трасс, зроблену в суботу на конференції з безпеки в Мюнхені

Пряма мова: "Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія дійсно хоче повернути час у зворотньому напрямку".

Деталі: Вона наголосила також, що Європа зіткнулася з однією з найбільш небезпечних ситуацій з початку 20 століття.

"Тільки за останній тиждень ми спостерігали подвоєння дезінформації, а також операції під фальшивим прапором на Донбасі. Боюся, Росія продемонструвала несерйозно ставлення до дипломатії", - додала вона.