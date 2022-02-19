Британия анонсировала "худший сценарий" вторжения России в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может развернуться "худший сценарий" российского вторжения.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Трасс, сделанное в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене

Прямая речь: "Этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять".

Реклама:

Детали: Она подчеркнула также, что Европа столкнулась с одной из наиболее опасных ситуаций с начала 20 века.

"Только за последнюю неделю мы наблюдали удвоение дезинформации, а также операции под фальшивым флагом на Донбассе. Боюсь, Россия продемонстрировала несерьезное отношение к дипломатии", - добавила она.