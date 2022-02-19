Британия анонсировала "худший сценарий" вторжения России в Украину
Суббота, 19 февраля 2022, 19:06
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может развернуться "худший сценарий" российского вторжения.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление Трасс, сделанное в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене
Прямая речь: "Этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять".
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Детали: Она подчеркнула также, что Европа столкнулась с одной из наиболее опасных ситуаций с начала 20 века.
"Только за последнюю неделю мы наблюдали удвоение дезинформации, а также операции под фальшивым флагом на Донбассе. Боюсь, Россия продемонстрировала несерьезное отношение к дипломатии", - добавила она.