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Прем’єр Польщі закликав Захід не вірити Путіну: Ви просто не знаєте Росії

"Європейська правда"Субота, 19 лютого 2022, 19:51
Прем’єр Польщі закликав Захід не вірити Путіну: Ви просто не знаєте Росії
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, фото getty images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що держави Заходу помиляються у розрахунках щодо Росії.

Про це він заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Моравецький закликав колег з інших держав ЄС та НАТО не розглядати ідею про створення так званої "буферної зони", що включала би Україну, оскільки Росія не дотримається очікуваних від неї зобов’язань.

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Як відомо, це є однією з вимог Путіна, наряду з демілітаризацією східних членів НАТО. Прем’єр Польщі назвав це "Ідеєю про те, щоби встановити "буферну зону" між РФ та НАТО та зробити держави східної Європи державами другого класу та понизити присутність США".

"Наївно думати, що виконання частини вимог Росії призведе до мирного співіснування, мирного співіснування з Росією. Я знаю, що люди на Заході думають саме так. Але ви просто не знаєте Росії. Вони прагнуть лише односторонньої своєї переваги", - заявив він.

Матеуш Моравецький також завив, що Путін не хоче дозволити Україні стати успішною, і це визначає його дії.

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"Успіх демократичної України буде надто заразним для Росії. Це – причина, чому Зеленський та Україна під таким нападом", - заявив він.

Як повідомлялося, Зеленський не впевнений, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну. Водночас США стверджують, що таке рішення було ухвалене.

Водночас, президент України вважає, що Києву необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь Росії.

Теми: Польща
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