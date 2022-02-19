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Премьер Польши призвал Запад не верить Путину: вы просто не знаете России

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 19:51
Премьер Польши призвал Запад не верить Путину: вы просто не знаете России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото getty images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что государства Запада ошибаются в расчетах по поводу России.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

Моравецкий призвал коллег из других государств ЕС и НАТО не рассматривать идею о создании так называемой "буферной зоны", включающей Украину, поскольку Россия не выполнит обязательства, которых от нее ожидают.

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Как известно, идея подобной "буферной зоны" - одно из требований Путина, наряду с демилитаризацией восточных членов НАТО. Премьер Польши назвал ее "идеей о том, чтобы установить буферную зону между РФ и НАТО и сделать государства восточной Европы государствами второго класса и снизить присутствие США".

"Наивно полагать, что выполнение части требований России приведет к мирному сосуществованию, мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что люди на Западе думают именно так. Но вы просто не знаете Россию. Они стремятся только к своему одностороннему преимуществу", - заявил он.

Матеуш Моравецкий также заявил, что Путин не хочет позволить Украине стать успешной, и это определяет его действия.

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"Успех демократической Украины будет слишком заразен для России. Это причина, почему Зеленский и Украина под таким нападением", - заявил он.

Как сообщалось, Зеленский не уверен, что Путин принял решение о нападении на Украину. В то же время, США утверждают, что такое решение было принято.

В то же время президент Украины считает, что Киеву необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ России.

Темы: Польша
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