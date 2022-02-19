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Зеленський після повернення в Україну доручив збільшити забезпечення військ

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 22:51
Зеленський після повернення в Україну доручив збільшити забезпечення військ
Фото: Сергій Бобок/AFP/Getty Images)

Після повернення з Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками, вона відбулася в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: ОП зазначає, що учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій на тлі російської загрози. Після цього Зеленський доручив збільшити обсяги матеріально-технічного забезпечення військ.

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Крім цього, главі державі надали детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності Збройних сил.

Дослівно: "Президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання".

Теми: ЗеленськийЗбройні силиРосія
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