Зеленский по возвращении в Украину поручил увеличить обеспечение войск

После возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, оно состоялось в аэропорту "Борисполь".

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: ОП отмечает, что участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий на фоне российской угрозы. После этого Зеленский поручил увеличить объем материально-технического обеспечения войск.

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Кроме этого, главе государства предоставили детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и о состоянии боевой готовности Вооруженных сил.

Дословно: "Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения".