Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат
Середа, 2 лютого 2022, 07:21
За добу 1 лютого на Донбасі з боку окупантів було 2 порушення режиму припинення вогню – біля Мар’їнки та Пісків.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Зокрема, в напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Як зазначається, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Українська правда