Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат

Середа, 2 лютого 2022, 06:21
Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 1 лютого на Донбасі з боку окупантів  було 2 порушення режиму припинення вогню – біля Мар’їнки та Пісків.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Зокрема, в напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Реклама:

Як зазначається, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: