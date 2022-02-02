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Штаб ООС: Окупанти стріляли біля Мар'їнки та Пісків, без втрат

Середа, 2 лютого 2022, 07:21
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 1 лютого на Донбасі з боку окупантів  було 2 порушення режиму припинення вогню – біля Мар’їнки та Пісків.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Зокрема, в напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Як зазначається, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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