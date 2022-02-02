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Молодший Кличко приєднався до тероборони Києва

Середа, 2 лютого 2022, 11:18
Молодший Кличко приєднався до тероборони Києва
фото: FB Віталія Кличка

Брат міського голови Києва олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко подав заявку для приєднання до бригади територіальної оборони міста Києва.

Джерело: Facebook-сторінка мера Києва

Дослівно: "Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця.

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А брат подав заяву і документи - приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва".

Довідково. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Відомо, що в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

За словами комбрига однієї з бригад столичної тероборони, їхнє завдання – не загинути в першому бою, а далі ворог буде мати справу з професійними військовими.

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Передісторія:

  • У грудні стало відомо, що у столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом.
  • У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївЗбройні сили
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