Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:18
Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій
Фото: КМДА

У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.

Джерело: повідомлення на сайті Київради

Деталі: Після засідання правління Асоціації міст України, її голова мер Києва Віталій Кличко заявив, що для забезпечення захисту населення, в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій, у столиці створений фонд захисних споруд цивільного захисту.

Реклама:

До нього входять сховища та споруди подвійного призначення. Ці укриття в мирний час використовують, зокрема, і для господарських, культурних чи побутових потреб населення.

Тобто в них може бути зараз, наприклад, аптека, банк, кав’ярня, перукарня. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття, за рішенням райдержадміністрацій міста, будуть використовувати для захисту населення.

Кличко розповів, що інформація про місця укриття розміщена на офіційних сайтах районних адміністрацій Києва. Також, на сайті КМДА.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "На сьогодні райдержадміністраціями сплановано використання понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення. Загальна місткість захисних споруд – близько 2 млн 8 тис. осіб.

Також у разі виникнення надзвичайної ситуації для привернення уваги населення вмикаються сирени. Сирени ознчають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, треба негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення".

Деталі: Кличко також розповів, що у Києві розгорнули роботу зі створення системи територіальної оборони і відпрацьовуються питання організації управління містом в умовах відсутності мобільного зв’язку, інтернету.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія:

  • У грудні стало відомо, що у столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом.

Українська правда
Теми: КиївВіталій КличкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: