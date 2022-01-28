Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій

У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.

Джерело: повідомлення на сайті Київради

Деталі: Після засідання правління Асоціації міст України, її голова мер Києва Віталій Кличко заявив, що для забезпечення захисту населення, в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій, у столиці створений фонд захисних споруд цивільного захисту.

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До нього входять сховища та споруди подвійного призначення. Ці укриття в мирний час використовують, зокрема, і для господарських, культурних чи побутових потреб населення.

Тобто в них може бути зараз, наприклад, аптека, банк, кав’ярня, перукарня. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття, за рішенням райдержадміністрацій міста, будуть використовувати для захисту населення.

Кличко розповів, що інформація про місця укриття розміщена на офіційних сайтах районних адміністрацій Києва. Також, на сайті КМДА.

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Дослівно: "На сьогодні райдержадміністраціями сплановано використання понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення. Загальна місткість захисних споруд – близько 2 млн 8 тис. осіб.

Також у разі виникнення надзвичайної ситуації для привернення уваги населення вмикаються сирени. Сирени ознчають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, треба негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення".

Деталі: Кличко також розповів, що у Києві розгорнули роботу зі створення системи територіальної оборони і відпрацьовуються питання організації управління містом в умовах відсутності мобільного зв’язку, інтернету.

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