Загроза нападу РФ: Київ створює штаб територіальної оборони

У столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом.

Джерело: повідомлення на Офіційному порталі Києва

Деталі: Набір резервістів до бригади тероборони Києва триває, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

Міський голова Києва Віталій Кличко провів безпекову нараду із заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої ​​уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.

Пряма мова Кличка: "Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів".

Довідково. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Відомо, що в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

За словами комбрига одної з бригад столичної тероборони, їхнє завдання – не загинути в першому бою, а далі ворог буде мати справу з професійними військовими.

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