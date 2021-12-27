Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Загроза нападу РФ: Київ створює штаб територіальної оборони

Понеділок, 27 грудня 2021, 15:18
Бійці тероборони Києва на стрільбах, фото Ельдара Сарахмана, УП

У столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва має бути розгорнута найближчим часом.

Джерело: повідомлення на Офіційному порталі Києва

Деталі: Набір резервістів до бригади тероборони Києва триває, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

Міський голова Києва Віталій Кличко провів безпекову нараду із заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої ​​уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.

Пряма мова Кличка: "Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів".

Довідково. Війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Відомо, що в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

За словами комбрига одної з бригад столичної тероборони, їхнє завдання – не загинути в першому бою, а далі ворог буде мати справу з професійними військовими.

Знати більше: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував переговори Росії і США та натякнув на воєнні дії у Європі.
  • Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія і далі нарощує сили біля кордону України.

Українська правда
Теми: війнаКиївРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава МЗС Британії: за нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції

Чорногорія встановила жорсткі вимоги для в'їзду з України

В Україні за добу майже 6 тисяч нових хворих і 278 смертей від Covid-19

Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів

Саакашвілі примусово перевезли вночі з лікарні до в’язниці – Ясько

Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім

Усі новини...
війна
Лавров натякнув на воєнні дії у Європі
Головні новини неділі та ночі: вимоги Росії до США і НАТО, Азовське море
Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
Останні новини
11:25
Covid у Києві: За добу понад тисяча хворих і 16 смертей
10:50
Чехія зі зміною уряду увійде до групи найпотужніших "друзів України" – посол
10:45
Курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку
10:35
Пожежа у Косівській лікарні: померла ще одна постраждала
09:46
Глава МЗС Британії: за нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції
09:43
Українець Поляков під тиском уряду США погодився продати свою частку у Firefly
09:35
Новий рік прийде з потеплінням і дощем
09:10
Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу
08:58
інфографіка Дві останні області вийшли з червоної зони карантину
08:34
Чорногорія встановила жорсткі вимоги для в'їзду з України
Усі новини...