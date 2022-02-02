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Розслідувачі знайшли відео перекидання сил Росгвардії

Середа, 2 лютого 2022, 12:47
Розслідувачі знайшли відео перекидання сил Росгвардії
Тут і далі фото СІТ

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team знайшла відео, що підтверджує перекидання сил Росгвардії територією РФ.

Джерело: публікація CIT

Дослівно CIT: "Поки що ми не спостерігали розміщення росгвардійців у таборах чи населених пунктах біля кордонів України. Разом з тим слід зазначити, що подібне перекидання ВНГ є досить нехарактерним.

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У разі спроби масштабного нападу на Україну із заняттям та хоча б тимчасовою окупацією території війська нацгвардії можуть використовуватися для контролю зайнятих населених пунктів та ліній постачання, а також для антипартизанських дій". 

 

Деталі: Розслідувачі вивчили відео, опубліковані у Twitter.

На одному такому відео, яке з'явилося в соцмережі 31 січня, на залізничних платформах видно техніку, характерну для військ нацгвардії Росії: БТР-80 у пісочно-захисному камуфляжі, бронеавтомобілі "Урал-ВВ" та "Звезда-В", різні військові вантажівки камуфляжного кольору з жовтими світловідбиваючими смугами на бортах, а також автомобілі військової автоінспекції із символікою військ Росгвардії.

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Згідно з базою даних російської залізниці, потяг рухався з Архангельська, а саме відео, за словами автора, зняте в селищі Коноша більш ніж за 400 кілометрів на південь. Це говорить про те, що ешелон рухається у південному напрямку.

У CIT підкреслюють, що на транспортних засобах, які перевозяться, відсутні номерні знаки. 

 

На іншому відео, знятому, як повідомляється, в Тульській області, видно автоколону, в якій, крім іншої техніки, прямують вантажівки Урал-4320 і бронеавтомобіль "Звезда-В" зі світловідбиваючими смугами, а також характерні КамАЗи сірого кольору з темно-червоними смугами по бортах та загратованими вікнами (автомобілі для транспортування нарядів, у народі "автозаки" – ред.).

На ще одному недавньому відео, геолокованому в Петрозаводську, схожі "автозаки" (а також БТР-80 у камуфляжі ВНГ) стоять на залізничних платформах.

 

Розслідувачі зазначають, що є й інші ознаки перекидання росгвардійців. Зокрема, джерело томського видання ТВ2 повідомило про перекидання 130 військовослужбовців Росгвардії літаком Іл-76 з Томська до Курська, пояснивши це "напруженістю на кордоні з Україною". 

CIT не знайшло підтверджень цієї інформації, але зазначає, що ще 28 січня за допомогою сервісу Flightradar24 було виявлено Іл-76 Росгвардії, що летів у напрямку Криму.

Цьому передувало: У січні Conflict Intelligence Team та "Радіо Свобода" на основі відео та коментарів до них повідомляли, що з Сибіру й Далекого Сходу на захід Росії чи в Білорусь на 2-9 місяців "перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецпризначенці".

А проєкт колишньої команди білоруського TUT.ВY – Zerkalo.io – на основі відео показував, що в Білорусь із Росії прибуває військова техніка нібито для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.

Теми: Росіяарміявійна
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