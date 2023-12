На 6-9 місяців: журналісти зібрали дані про військових РФ, які "на Україну їдуть"

Російські війська, які перекидають із Сибіру й Далекого Сходу на захід, перебувають уже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону: це не лише техніка, а й військовослужбовці у великій кількості, "відрядження" яких може тривати 6-9 місяців, а то й довше.

Джерело: Conflict Intelligence Team (CIT), аналітики якої вивчили доступні відео пересування російської техніки та коментарі до них, та "Радіо Свобода", яке поспілкувалося з деякими з коментаторів

Деталі: Експерти CIT вивчили кілька нових відео про перекидання техніки, які з'явилися в ТікТок за останній тиждень: зокрема, зняті під час проїзду ешелонів через Хабаровськ та Єврейську автономну область. Ці записи зібрали сотні коментарів: дружин та матерів контрактників, часом навіть самих військовослужбовців.

Родичі та друзі контрактників пишуть про їхнє відправлення "у відрядження" та "на навчання". Хтось повідомляє, що пунктом призначення є Білорусь, інші пишуть, що їхніх знайомих та рідних відправили в Україну чи "на український кордон".

Дослідники зазначають, що коментарі можуть лише побічно говорити про відправку військових "в Україну" чи для "війни з Україною". Багато коментаторів, включаючи тих, хто посилається на інформацію від командирів підрозділів, пишуть про відправку не в Україну, а на "український кордон" – що не суперечить версії про "навчання" в Білорусі.

Автори розслідування наводять коментарі, виявлені під трьома відеозаписами з військовою технікою, скріншоти із соцмереж, а також цитати з листування журналістів із деякими коментаторами.

Заради безпеки коментаторів автори розслідування не наводять посилання на оригінальні ролики, коментарі, профілі авторів, але готові надати їх іншим журналістам для верифікації інформації.

Дослівно "Радіо Свобода": "Отримана Радіо Свобода та Conflict Intelligence Team інформація свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (у Росію чи Білорусь) перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецназ. Ці війська брали участь і в активній фазі російсько-українського конфлікту 2014-2015 років.

У коментарях під відео також часто зустрічаються фрази, що свідчать про чисельність військовослужбовців, що відправляються: "700 осіб", "майже всі контрактники", "сотні солдатів".

Крім того, спільні російсько-білоруські навчання заявлені на період з 10 по 20 лютого, тоді як у більшості коментарів рідні та близькі військових пишуть, що відрядження триватиме 6–9 місяців".

Деталі: Як пишуть аналітики CIT, щонайменше з деяких з'єднань Східного військового округу до кордонів з Україною з початку січня перекидають поїздами значну частину особового складу, а не лише техніку – і ті підрозділи можуть затриматися в Білорусі або на заході Росії на довгий термін.

Згадуються 54-та бригада управління та 165-та артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, 104-та бригада управління та 14-та окрема бригада спецпризначенців із Хабаровська, 64-та окрема мотострілецька бригада з гарнізону Млечник у Хабаровському краї, 38-ма окрема мотострілецька бригада з Єкатеринославки Амурської області.

Зустрічаються згадки про 5-ту окрему танкову бригаду – це "бойові буряти Путіна", які у 2014–2015 роках "прославилися" участю у війні на Донбасі. 64-ту мотострілецьку бригаду теж у 2015 році перекидали в Ростовську область.

Розслідувачі додають, що Тихоокеанський флот ВМФ РФ залучив 155-ту окрему бригаду морської піхоти до перекидання військ зі сходу на захід.

Деякі коментарі вказують, що військових відправлятимуть літаками (як у Казахстан – ред), але Радіо Свобода не вдалося знайти незалежних підтверджень використання авіації при перекиданні військ до українських кордонів або до Білорусі.

Ось деякі з коментарів під відео з технікою:

CIT зазначає, що велику чисельність техніки та військовослужбовців можна було б виправдати навчаннями, але російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість – 2022" заявлені на 10-20 лютого, а в більшості коментарів проскакують терміни "відрядження" 2, 3 та 9 місяців.

Більше того, лише частина поміченої російської техніки йде до заявлених для навчань полігонів, а інша частина зупинилася на півдорозі, під Гомелем, у районі, що розташований лишень за 40 км від Чернігівської області України та за 90 км – від Київської.

