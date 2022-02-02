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Уряд схвалив національний план ковід-вакцинації на 2022 рік: 70% дорослих

Середа, 2 лютого 2022, 15:21
Уряд схвалив національний план ковід-вакцинації на 2022 рік: 70% дорослих
фото МОЗ

Кабінет міністрів 2 лютого ухвалив національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Пряма мова очільника МОЗ Віктора Ляшка: "У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це  гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси – і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX.

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Серед важливого і те, що у нацплані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік".

Деталі: Вказано, що національний план вакцинації передбачає загальну стратегію вакцинації проти COVID-19, яка буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози.

Додатково впродовж 2022 року планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

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Передбачено, що до кінця 2022 року обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії 60+. Особливо йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику. 

Також державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

У нацплані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.

Що було раніше: У квітні 2021 року Міністерство охорони здоров'я, очолюване Маскимом Степановим заявляло про наміри пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби, щоб забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. 

У жовтні цього ж року вже його наступник Віктор Ляшко в інтерв'ю УП казав, що вірить у можливість вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року, хоча на той момент повний цикл щеплень зробили близько 19% громадян.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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