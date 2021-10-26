Ляшко все ще вірить, що можна вакцинувати 70% українців до кінця року

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вірить у можливість вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року, хоча зараз повний цикл щеплень зробили близько 19%.

Джерело: інтерв’ю Ляшка "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз ми вийшли на зовсім інші цифри щеплень, 22 жовтня ми мали п’ятий день поспіль добовий рекорд за кількістю щеплень. Ми зробили 289 тисяч щеплень за добу – колись ми стільки робили за місяць.

Якщо навіть математично помножити 250 тисяч щеплень на 70 днів, якщо ця тенденція збережеться, то буде відповідь на ваше запитання (як вакцинувати ще 50% українців до кінця року – ред.)".

Деталі: Ляшко вважає, що "треба зробити умови", щоб кількість охочих зробити щеплення "була така чи й більше".

Він також погодився, що обов’язковість щеплень стимулює людей щеплюватися.

Голова МОЗ наголосив, що "система охорони здоров’я спроможна" вакцинувати до 31 грудня 70% населення, але "впливає на це велика кількість факторів", зокрема заклики антивакцинаторів.

Він зазначив, що коли 70% українців було охоплено інформацією про доцільність проведення щеплень проти ковіду, але люди масово вакцинуватися не йшли – "для посилення (мотивації – ред.) збіглося декілька факторів": зростання кількості хворих, введення обмежень у "червоних зонах", реклама на національних телеканалах.

Пряма мова: "Антивакцинальний рух не з’явився в ковіді. Він просто показав його актуальність, дуже сильно показав актуальність. І не тільки в Україні.

Коли я був санлікарем і говорив про спроможність робити 250 тисяч щеплень за день, та навіть 150, то мені сміялись і казали: "Ну-ну, в Україні такий антивакцинальний рух, де не довіряють, ніколи не зроблять". Сьогодні ми маємо 250 тисяч, майже 290.

Але ми ж дивимось на європейські країни, бачимо рівень, який вони досягнули і який хочемо досягнути ми. І бажано зробити це дуже швидко".

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