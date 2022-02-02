Стефанчук просить Шкарлета роз’яснити, навіщо призначати повторні вибори очільника Могилянки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета обґрунтувати відмову міністерства визнати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.

Джерело: facebook-сторінка Стефанчука

Пряма мова Стефанчука: "Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право - священне! Адже це частина народовладдя.

І тому я, як колишній професор "Могилянки", як науковець, як людина, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича.

Тож сьогодні в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів".

Деталі: Голова ВРУ також звернувся до Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він просить їх взяти під контроль розслідування факту викрадення однієї зі скриньок для голосування під час останніх виборів очільника вишу.

Крім того, Стефанчук скерував листи до міністра юстиції України, міністра охорони здоров’я України, в.о. голови Державної податкової служби України, голови Національного агентства із запобігання корупції та голови Служби безпеки щодо результатів спецперевірки кандидатів на виборах.

Довідково: 27 січня виборча комісія визнала вибори очільника Києво-Могилянської академії такими, що відбулися, попри інцидент з викраденням однієї зі скриньок для голосування. Унаслідок підрахунку голосів переміг колишній міністр освіти та науки, другий президент Могилянки з 2007 по 2014 роки Сергій Квіт.

На сайті вишу оприлюднили відкрите звернення спільноти вишу, у якому просять міністерство визнати результати виборів та заключити договір з переможцем Квітом. У зверненні зазначено, що обидва кандидати визнали результати виборів.

Останні вибори президента НаУКМА були п’ятою спробою обрати президента університету за останні два роки. Перші відбулися в лютому 2020 року після завершення каденції покійного третього президента університету Андрія Мелешевича. Проте в результаті виборів переможець не здобув 50% голосів від зареєстрованих виборців, як вимагала тодішня норма закону "Про вищу освіту".

Далі повторні вибори відбулися в листопаді 2020 року, березні й вересні 2021 року, однак щоразу переможцеві в другому турі не вистачало 50% голосів, як передбачено законодавством і статутом університету.

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