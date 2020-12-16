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Могилянка закликає Раду не голосувати за призначення Шкарлета

Середа, 16 грудня 2020, 23:44
ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Спільнота Національного університету "Києво-Могилянська академія" виступає проти призначення на посаду Міністра освіти Сергія Шкарлета.

Джерело: відкрита заява з сайту університету

Дослівно: "Для кожного могилянця, як і для нашого університету загалом, академічна доброчесність є незаперечним, засадничим принципом діяльності, який Могилянка чітко проголошувала й послідовно упроваджувала протягом усієї своєї новітньої історії.

На наше глибоке переконання, міністерство, яке формує політики в цілій освітній галузі, має визначати високі стандарти академічної доброчесності і дотримуватися їх у першу чергу. Призначення на найвищу посаду людини, чия репутація як науковця є небездоганною, а факти вживання плагіату у наукових працях загальновідомі, може завдати великої шкоди цілій освітній галузі, від якої залежить розвиток нашої країни.

Ми поділяємо занепокоєння української наукової спільноти та профільного комітету ВРУ, які не підтримали кандидатуру Шкарлета. Ми вважаємо, що міністром освіти і науки має бути лише людина з бездоганною академічною репутацією та патріотичною громадянською позицією. Спільнота університету закликає депутатів Ради не голосувати за кандидата".

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Нагадаємо: 16 грудня освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

17 листопада Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає, що тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів.

Згодом з'явилася інформація про ймовірне призначення Шкарлета саме на посаду міністра МОН.

При цьому ректори виступають "за", а освітяни та науковці – "проти" призначення Шкарлета міністром МОН.

Українська правда
Теми: ШкарлетМіносвітиВерховна Раданаука


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