Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство
Середа, 2 лютого 2022, 19:30
Президент Росії Володимир Путін звільнив колаборантку Наталю Поклонську з посади посла у Кабо-Верді.
Джерело: укази Путіна
Деталі: Водночас російський президент призначив Поклонську заступницею глави Росспівробітництва.
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Довідка: Діяльність Росспівробітництва спрямована на реалізацію державної політики міжнародного гуманітарного співробітництва, сприяння поширенню за кордоном об'єктивного уявлення про сучасну Росію.
Передісторія:
- У жовтні президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
- Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.
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Українська правда