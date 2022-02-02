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Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство

Середа, 2 лютого 2022, 19:30
Путін забрав у Поклонської посаду посла та призначив у інше відомство
поклонська, фото: тасс

Президент Росії Володимир Путін звільнив колаборантку Наталю Поклонську з посади посла у Кабо-Верді.

Джерело: укази Путіна

Деталі: Водночас російський президент призначив Поклонську заступницею глави Росспівробітництва.

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Довідка: Діяльність Росспівробітництва спрямована на реалізацію державної політики міжнародного гуманітарного співробітництва, сприяння поширенню за кордоном об'єктивного уявлення про сучасну Росію.

Передісторія:

  • У жовтні президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
  • Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

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Українська правда
Теми: ПутінРосія
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