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"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом

Середа, 13 жовтня 2021, 16:36
Сховатись не вийде: Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом
Фото: Gettyimages

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку в середу російський президент Володимир Путін призначив там послом.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

Сховатися не вийде навіть в Африці.

МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської".

Передісторія:

  • У середу президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
  • Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК". 
  • Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.

Українська правда

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Теми: УкраїнаАфрика
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