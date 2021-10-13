"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку в середу російський президент Володимир Путін призначив там послом.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

Сховатися не вийде навіть в Африці.

МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської".

Передісторія: