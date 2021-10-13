"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом
Середа, 13 жовтня 2021, 16:36
Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку в середу російський президент Володимир Путін призначив там послом.
Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.
Сховатися не вийде навіть в Африці.
МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської".
Передісторія:
- У середу президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
- Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".
- Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.
Українська правда