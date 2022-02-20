Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

У суботу відбувся успішний запуск українсько-американської ракети-носія середнього класу "Антарес".

Джерело: Державне космічне агентство України, Зеленський у twitter

Пряма мова Зеленського: "Радію успішному запуску РН Антарес із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси МКС і допоможе у відновленні її орбіти".

Дослівно: "19 лютого о 19 годині 40 хвилин за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу "Антарес".

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС)".

Деталі: В агентстві повідомляють, що ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів.

"Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), ТОВ "Чезара Телеметрія", "Рапід" (Чернігів) та iн. на замовлення Northrop Grumman Corporation (США)" – ідеться в повідомленні агенства.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 з них – успішно.

