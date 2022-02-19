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Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 февраля 2022, 23:59
Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
фото: NASA

В субботу состоялся успешный запуск украино-американской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Источник: Государственное космическое агентство Украины, Зеленский в twitter

Прямая речь Зеленского: "Радуюсь успешному запуску РН Антарес с космодрома Воллопс. Ракета вывела в космос корабль Cygnus, который пополнит запасы МКС и поможет в восстановлении ее орбиты".

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Дословно: "19 февраля в 19 часов 40 минут по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).

Детали: В агентстве сообщают, что ракета-носитель "Антарес" состоит из двух степеней.

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"Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное" и изготовлена ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-Юком" (Запорожье), ООО "Чезара Телеметрия", "Рапид" (Чернигов) и другими и др. по заказу Northrop Grumman Corporation (США)", – говорится в сообщении агентства.

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 16 раз, 15 из них – успешно.

Темы: космос
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