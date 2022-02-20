Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 00:59
фото: NASA

В субботу состоялся успешный запуск украино-американской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Источник: Государственное космическое агентство Украины, Зеленский в twitter

Прямая речь Зеленского: "Радуюсь успешному запуску РН Антарес с космодрома Воллопс. Ракета вывела в космос корабль Cygnus, который пополнит запасы МКС и поможет в восстановлении ее орбиты".

Дословно: "19 февраля в 19 часов 40 минут по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).

Детали: В агентстве сообщают, что ракета-носитель "Антарес" состоит из двух степеней.

"Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное" и изготовлена ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-Юком" (Запорожье), ООО "Чезара Телеметрия", "Рапид" (Чернигов) и другими и др. по заказу Northrop Grumman Corporation (США)", – говорится в сообщении агентства.

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 16 раз, 15 из них – успешно.

Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики "ЛНР" заявили, что их территория вся Луганская область, и пригрозили Украине

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

Все новости...
космос
Украинец Поляков продает свою долю в Firefly Aerospace за один доллар
Космический туризм: Virgin Galactic продаст 1000 билетов по 450 тысяч долларов
С украинским спутником "Січ-2-30" установили стабильную связь – депутат
Последние новости
11:44
В Госдуме ратифицируют соглашение с ОРДЛО: границы "ЛДНР", военная помощь и базы
11:41
Теракты в церквях УПЦ МП планировались в Харькове - СБУ
11:23
Украинские айтишники анонимно разработали сервис по мониторингу активности армии РФ у границ
11:10
Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину – премьер Британии
11:03
В адвокатскую контору в Киеве ночью выстрелили из гранатомета
11:01
Боевики "ЛНР" заявили, что их территория вся Луганская область, и пригрозили Украине
10:59
Курсы валют в украинских банках на утро 22 февраля
10:51
AirBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля
10:45
ЕС во вторник утвердит санкции против России за признание "ДНР" и "ЛНР"
10:38
Цена на нефть "взлетела" почти до 100 долларов
Все новости...