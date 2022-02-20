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Екіпаж Lufthansa відмовився летіти в Україну через страх війни

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 08:51
Екіпаж Lufthansa відмовився летіти в Україну через страх війни
фото AFP/Getty Images

Літак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів у п’ятницю вранці з Франкфурта до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке видання Bild.

Примітно, що рейс прямував до Львова, куди в останні дні посольства деякий західних держав і НАТО перемістили працювати з Києва своїй персонал, пояснивши це міркуваннями безпеки.

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Рейс LH 1538 повинен був вилетіти о 9-й ранку з 38 пасажирами на борту, але цього не трапилося. Екіпаж відмовився злітати через напруженість довкола України.

У авіакомпанії в прокоментували FFH дії екіпажу, зазначивши, що "нікого не змушують туди літати".

Після прильоту до Львова літак мав опівдні забрати назад до Німеччини 62 людей, однак пасажирам довелось чекати на інші рейси.

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Напередодні стало відомо, що Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. Численні пасажири, включно з журналістом "ЄвроПравди", отримали повідомлення про скасування рейсів.

Спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

Теми: авіаУкраїна
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