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Экипаж Lufthansa отказался лететь в Украину из-за страха войны

"Европейская правда"Воскресенье, 20 февраля 2022, 09:51
фото AFP/Getty Images

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa не вылетел в пятницу утром из Франкфурта в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило немецкое издание Bild.

Примечательно, что рейс направлялся во Львов, куда в последние дни посольства некоторых западных государств и НАТО переместили работать из Киева своим персоналом, объяснив это соображениями безопасности.

Рейс LH 1538 должен был вылететь в 9 утра с 38 пассажирами на борту, но этого не случилось. Экипаж отказался взлетать из-за напряженности вокруг Украины.

В авиакомпании прокомментировали FFH действия экипажа, отметив, что "никого не заставляют туда летать".

После прилета во Львов самолет должен был в полдень забрать назад в Германию 62 человека, однако пассажирам пришлось ждать других рейсов.

Накануне стало известно, что Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и Киев с 21 по 28 февраля. Многочисленные пассажиры, включая журналиста "ЕвроПравды", получили сообщение об отмене рейсов.

Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев написал в Twitter, что хотел бы услышать от авиакомпании причины такого решения.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

Темы: авиаУкраина


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