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На замовлення Росії в Києві мали провести мітинг для "картинки" пропагандистам – МВС 

Олена РощінаНеділя, 20 лютого 2022, 10:51
Брехливі новини, ілюстрація Нацполіції України

Російська агентура проплачує мітинги в Україні, 20 лютого у центрі Києва планувався мітинг на 2500 осіб, щоб створити вигідну "картинку" для російських ЗМІ на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. 

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook, відео Національної поліції

Дослівно Геращенко: "Сьогодні о 12 00, в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, на замовлення з "півночі" за гроші планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом президента задля картинки для російських пропагандистських телеканалів.

Але вчора вранці співробітники  Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів".

Деталі: У цю неділю за гроші планувалось вивести на Банкову в центрі Києві від 1500 до 2500 осіб, які мали демонструвати невдоволення населення з гаслами: "Ні війні з Росією", "Україно, не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!", "Не допустимо повторення 22 липня 1941 року", "Досить знущатися над народом України".

Напередодні, 19 лютого, провели 5 обшуків в організаторів проплачених мітингів – під час них знайшли навіть візитівки "Дмитра Яроша" червоного -чорного кольору. 

А масовщики під час "профілактичних бесід" нібито пообіцяли не виводити людей на вулиці.  

Геращенко й поліція зазначають, що в Україні досі немає кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів – і цим "активно користуються в своїх інтересах як нечесні українські політики, так і країна-агресор".

Геращенко закликав народних депутатів запровадити кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту. 

Теми: мітингиакціїпропагандаРосія
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