Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

По заказу России в Киеве собирались провести митинг для "картинки" пропагандистам – МВД

Елена РощинаВоскресенье, 20 февраля 2022, 10:51
Лживые новости, иллюстрация Нацполиции Украины

Российская агентура проплачивает митинги в Украине, 20 февраля в центре Киева планировался митинг на 2500 проплаченных лиц, чтобы создать выгодную "картинку" для российских СМИ на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, видео Национальной полиции

Дословно Геращенко: "Сегодня в 12:00, в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для картинки для российских пропагандистских телеканалов.

Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов".

Детали: В это воскресенье за ​​деньги планировалось вывести на Банковую в центре Киеве от 1500 до 2500 человек, которые должны были демонстрировать недовольство населения с лозунгами: "Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!", "Не допустим повторения 22 июля 1941 года", "Хватит издеваться над народом Украины".

Накануне, 19 февраля, провели 5 обысков у организаторов проплаченных митингов – во время них нашли даже визитки "Дмитрия Яроша" красного черного цвета.

А массовщики во время "профилактических бесед" якобы поклялись не выводить людей на улицы.

Геращенко и полиция отмечают, что в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов – и этим "активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор".

Геращенко призвал народных депутатов ввести уголовную ответственность за организацию и финансирование проплаченных акций протеста.

Темы: митингиакциипропагандаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
митинги
Протесты в Канаде: полиция арестовала 170 человек в Оттаве
Полиция задержала 5 протестующих SaveФОП под Радой
Рада собирается пронумеровать нацгвардейцев
Последние новости
10:56
Защитник взорвал мост вместе с собой
10:52
В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои – Арестович
10:45
Войска РФ передумали садиться в Гостомель, будуть ехать из Беларуси
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
видеоГенштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
Все новости...