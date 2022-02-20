Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По заказу России в Киеве собирались провести митинг для "картинки" пропагандистам – МВД

Елена РощинаВоскресенье, 20 февраля 2022, 09:51
По заказу России в Киеве собирались провести митинг для картинки пропагандистам – МВД
Лживые новости, иллюстрация Нацполиции Украины

Российская агентура проплачивает митинги в Украине, 20 февраля в центре Киева планировался митинг на 2500 проплаченных лиц, чтобы создать выгодную "картинку" для российских СМИ на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, видео Национальной полиции

Дословно Геращенко: "Сегодня в 12:00, в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для картинки для российских пропагандистских телеканалов.

Реклама:

Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов".

Детали: В это воскресенье за ​​деньги планировалось вывести на Банковую в центре Киеве от 1500 до 2500 человек, которые должны были демонстрировать недовольство населения с лозунгами: "Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!", "Не допустим повторения 22 июля 1941 года", "Хватит издеваться над народом Украины".

Накануне, 19 февраля, провели 5 обысков у организаторов проплаченных митингов – во время них нашли даже визитки "Дмитрия Яроша" красного черного цвета.

ВИДЕО ДНЯ

А массовщики во время "профилактических бесед" якобы поклялись не выводить людей на улицы.

Геращенко и полиция отмечают, что в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов – и этим "активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор".

Геращенко призвал народных депутатов ввести уголовную ответственность за организацию и финансирование проплаченных акций протеста.

Темы: митингиакциипропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
митинги
СМИ: Задержанной в Батуми украинке стало плохо в изоляторе
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: