По заказу России в Киеве собирались провести митинг для "картинки" пропагандистам – МВД

Российская агентура проплачивает митинги в Украине, 20 февраля в центре Киева планировался митинг на 2500 проплаченных лиц, чтобы создать выгодную "картинку" для российских СМИ на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Источник: советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, видео Национальной полиции

Дословно Геращенко: "Сегодня в 12:00, в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для картинки для российских пропагандистских телеканалов.

Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов".

Детали: В это воскресенье за ​​деньги планировалось вывести на Банковую в центре Киеве от 1500 до 2500 человек, которые должны были демонстрировать недовольство населения с лозунгами: "Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!", "Не допустим повторения 22 июля 1941 года", "Хватит издеваться над народом Украины".

Накануне, 19 февраля, провели 5 обысков у организаторов проплаченных митингов – во время них нашли даже визитки "Дмитрия Яроша" красного черного цвета.

А массовщики во время "профилактических бесед" якобы поклялись не выводить людей на улицы.

Геращенко и полиция отмечают, что в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов – и этим "активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор".

Геращенко призвал народных депутатов ввести уголовную ответственность за организацию и финансирование проплаченных акций протеста.